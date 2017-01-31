Мэй получила от Шотландии ультиматум по Brexit

Первый министр Шотландии Никола Стерджен предъявила главе правительства Великобритании Терезе Мэй ультиматум, касающийся Brexit.

Она заявила, что компромисс по данному вопросу должен быть найден в течение двух месяцев. Если этого не произойдет Шотландия может во второй раз провести референдум о выходе из состава Соединенного Королевства, сообщает издание The Independent.

По словам Стерджен, пока только Шотландия предпринимает попытки договориться с британским правительством по Brexit. «Это одна из моих последних ключевых возможностей объяснить премьер-министру, что мне необходимо увидеть какие-либо движения с ее стороны», - сказала она.