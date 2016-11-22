В полученном в наследство доме француз обнаружил почти 100 кг золота на 3,5 млн евро

Один из жителей Нормандии обнаружил в доме, полученном в наследство от родственника, несколько тайников с золотом, общий вес которого составил почти 100 килограммов.

Сначала гражданин Франции не проявлял интереса к дому и даже собирался его продать, однако «находка» изменила его отношение к объекту недвижимости, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал Normandie Actu.

Наследник получил два золотых слитка по 12 кг, семь килограммовых брусков золота и более пяти тысяч золотых монет. Стоимость «золотого запаса» оценивается в 3,5 миллиона евро.

При этом бывший владелец дома все золото приобретал абсолютно законно и хранил вместе с драгоценным металлом соответствующие сертификаты.