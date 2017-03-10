ВКС РФ получат полтора десятка новых бомбардировщиков

В течение 2017 года ВКС России получит от Новосибирского авиазавода имени Чкалова 16 новых фронтовых бомбардировщиков Су-34. Об этом заявил заместитель главы Минобороны Юрий Борисов.

Он пояснил, что ведомство заключило с предприятием контракт на 92 самолета. Завод выполняет его с опережением срока на год.

«В этом году мы ожидаем сверхплановые поставки четырех самолетов, а общий объем заказа текущего года 16 Су-34», - цитирует Борисова «Интерфакс».

Представитель Минобороны отметил, что у предприятия «устойчивая экономика и хорошие планы на будущее», поэтому срыва графика поставок ноых бомбардировщиков не ожидается.