Полтавченко рассказал Медведеву об экономической ситуации в Петербурге

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко. Речь шла об экономической и социальной ситуации в северной столице.

Ранее в воскресенье Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетили крупнейший музей России Эрмитаж, где осмотрели экспонаты в семи залах. Экскурсию провел гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, сообщает РИА Новости.

Ли Кэцян прибыл сегодня в Петербург с визитом. Основные переговоры в рамках 21-й регулярной встречи глав правительств России и Китая состоятся завтра.