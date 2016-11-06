Полтавченко рассказал Медведеву об экономической ситуации в Петербурге
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с губернатором Петербурга Георгием Полтавченко. Речь шла об экономической и социальной ситуации в северной столице.
Ранее в воскресенье Медведев и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян посетили крупнейший музей России Эрмитаж, где осмотрели экспонаты в семи залах. Экскурсию провел гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский, сообщает РИА Новости.
Ли Кэцян прибыл сегодня в Петербург с визитом. Основные переговоры в рамках 21-й регулярной встречи глав правительств России и Китая состоятся завтра.
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