Полтавченко передал Исаакиевский собор под патронаж Русской православной церкви

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что вопрос о передаче Исаакиевского собора по патронаж Русской православной церкви решен, но при этом здание полностью сохранит музейные функции.

- Вопрос решен. По договоренности между патриархом и мною собор сохранит музейно-просветительскую функцию, - цитирует Полтавченко ТАСС.

По словам губернатора, доступ в собор будет обеспечен представителям всех без исключения конфессий.

Дальнейшее содержание Исаакиевского собора будет осуществляться за счет РПЦ. По оценкам дирекции музея-памятника, здание, являющееся одним из символов Санкт-Петербурга, требует постоянной реставрации. Ежегодный бюджет музея составляет около 650 миллионов рублей.