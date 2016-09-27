Полтавченко будет увольнять сотрудников Смольного за обсуждения его отставки

Губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко заявил, что не говорил с руководством государства о своей отставке, а также собирается доработать до конца своих полномочий.

- Я конкретно имею в виду ту информацию, которую муссируют последний месяц, - о моем возможном уходе. И некоторые (чиновники) вместо того, чтобы заниматься делом, муссируют информацию, уйдет он(Полтавченко) или не уйдет. Хочу предупредить этих людей, что я их просто буду выгонять с работы, - цитирует Полтавченко «Интерфакс».

По его словам, он останется на своем посту.

- Я никуда не собираюсь, мне ничего не предлагали, это 100%. Ну и народ мне, слава богу, доверяет. Прекратите все разговоры и работайте. Кто не работает, того буду наказывать, - сказал губернатор.

Полтавченко добавил, что слухи об его отставке обсуждает «племя бездельников» Смольного. Он попросил прекратить подобные разговоры и пригрозил наказанием за них.