Польского ученого выдворили из России
Польский историк Генрик Глебоцкий задержан сотрудниками ФСБ России и выдворен из страны.
За несколько дней до этого от него потребовали покинуть территорию РФ под угрозой «насильственной деопртации». В Институте национальной памяти Польши отметили, что выдворение Глебоцкого означает запрет ему на въезд в РФ в дальнейшем, сообщает «ФедералПресс».
Кроме того, историку, занимавшемуся исследованиями отношений между с странами в XIX—XX веках, а также периода репрессий, запрещен доступ к российским архивам.
Некоторое время назад Польша выдворила Российского ученого Дмитрия Карнаухова. Его заподозрили в попытках дискредитировать власти Польши, а также подорвать отношения Варшавы и Киева.
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