Польского блогера объявили персоной нон грата в России

Польскому журналисту и блогеру Томашу Мацейчуку закрыт въезд в РФ сроком на 30 лет.

Поводом для запрета послужило участие Мацейчука в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне украинских националистов, а также осквернение могил бойцов Красной Армии в Польше.

О том, что он стал персоной нон грата в России журналист узнал в аэропорту Домодедово 2 мая, куда прилетел из Франкфурта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и страницу в Facebook самого Мацейчука.

Журналист неоднократно участвовал в различных ток-шоу на российских федеральных каналах, позволяя себе провокационные высказывания. Одно из них послужило поводом для драки между ним и политологом Русланом Осташко.