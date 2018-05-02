Польского блогера объявили персоной нон грата в России
Польскому журналисту и блогеру Томашу Мацейчуку закрыт въезд в РФ сроком на 30 лет.
Поводом для запрета послужило участие Мацейчука в вооруженном конфликте на Донбассе на стороне украинских националистов, а также осквернение могил бойцов Красной Армии в Польше.
О том, что он стал персоной нон грата в России журналист узнал в аэропорту Домодедово 2 мая, куда прилетел из Франкфурта. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах и страницу в Facebook самого Мацейчука.
Журналист неоднократно участвовал в различных ток-шоу на российских федеральных каналах, позволяя себе провокационные высказывания. Одно из них послужило поводом для драки между ним и политологом Русланом Осташко.
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