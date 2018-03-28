Польский политик заподозрил ЦРУ в отравлении Сергея Скрипаля

Польский политический деятель Януш Корвин-Микке не верит в причастность России к отравлению экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По его мнению, сегодня Скрипаль не представляет для Москвы никакого интереса, поскольку ранее уже был осужден за шпионаж, а затем выдан британским властям в обмен на российских разведчиков. Кроме того, России нет смысла рисковать ЧМ-2018 по футболу, бойкот которого приведет к настоящей катастрофе.

Ковин-Микке полагает, что «дело Скрипаля» выгодно Вашингтону. Оно позволяет Штатам вести антироссийскую пропаганду, оставаясь в стороне. К тому же один из создателей «Новичка» в настоящее время живет в США.

Политик напомнил ситуацию с Ираком в начале 2000-х годов. По его словам, ЦРУ сфальсифицировало данные о якобы наличии у Саддама Хуссейна оружия массового поражения и тем самым развязало войну. Он считает, что подобное американские спецслужбы могут повторить и с Россией, сообщает Ura.ru со ссылкой на запись политика в Facebook.

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