Польский министр сообщил о возможной продаже Египтом "Мистралей" России
Министр обороны Польши Антони Мачеревич предположил, что Египет может передать России два произведенных во Франции вертолетоносца "Мистраль" за символическую цену в один доллар.
Глава Минобороны заявил, что располагает такой информацией "из хороших источников", сообщает «Интерфакс».
Изначально Франция построила два вертолетоносца класса "Мистраль" для России, однако после событий 2014 года на Украине, корабли были проданы Египту. Москва получила от Парижа крупную компенсацию за срыв соглашения.
И сегодня же посол Египта в России Мухамед Эль-Бадри не смог подтвердить сообщения о возможной продаже "Мистралей" России.
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