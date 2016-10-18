Польский министр рассказал о тайных переговорах Туска с РФ в день гибели Качиньского

Бывший премьер-министр Польши Дональд Туск тайно встречался с представителями российского руководства в день авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб польский президент Лех Качиньский. Такое заявление сделал министр обороны Польши Антони Мачеревич.

«Туск даже не потрудился проинформировать кого-либо о разговоре с Владимиром Путиным и Сергеем Шойгу, во время которого оба представителя властей Российской Федерации, а также представители специальной комиссии, созванной тогдашним президентом Дмитрием Медведевым, уже зная о содержании «черных ящиков», представили ход катастрофы. Очень подробно описывали, как до нее дошло», — цитирует Мачеревича РИА «Новости» со ссылкой на Gazeta Polska.

По словам министра, то, о чем информировали Туска в ходе беседы, противоречит выводам, озвученным впоследствии МАК.

«Ключевым моментом является то, что тогдашний разговор Путина и Шойгу противоречит выводам МАК и комиссии (экс-главы МВД Польши Ежи) Миллера. Демонстрирует совершенно иной ход трагедии», — заявил Мачеревич, уточнив, что в докладе ни слова не было сказано о березе, которую самолет якобы задел крылом при падении, ни о том, что непосредственно перед падением лайнер перевернулся «на спину».

Ранее Мачеревич неоднократно высказывался о том, что выводы комиссии Дональда Туска о крушении Ту-154 сфальсифицированы, поскольку катастрофа стала следствием теракта, подготовленного бывшим премьером Польши и руководством РФ.

Российская сторона неоднократно отмечала абсурдность таких обвинений.