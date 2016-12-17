Польский министр обвинил оппозицию в попытке захвата власти
Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак назвал действия оппозиции в парламенте попыткой захвата власти.
Ранее представители оппозиционных партий захватили трибуну в зале заседаний сейма и на несколько часов прервали работу парламента. Основанием для таких действий послужило отстранение депутата «Гражданской платформы» от участия в парламентской сессии. Он поплатился за критику решения ограничить работу представителей СМИ в здании парламента.
Позднее в Варшаве прошла массовая акция протеста, участники которой перекрыли выходы из здания сейма.
Произошедшее Блащак сравнил с событиями 1992 года и назвал нелегальной попыткой смены власти в стране, передает радиостанция RMF.
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