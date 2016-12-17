Польский министр обвинил оппозицию в попытке захвата власти

Министр внутренних дел Польши Мариуш Блащак назвал действия оппозиции в парламенте попыткой захвата власти.

Ранее представители оппозиционных партий захватили трибуну в зале заседаний сейма и на несколько часов прервали работу парламента. Основанием для таких действий послужило отстранение депутата «Гражданской платформы» от участия в парламентской сессии. Он поплатился за критику решения ограничить работу представителей СМИ в здании парламента.

Позднее в Варшаве прошла массовая акция протеста, участники которой перекрыли выходы из здания сейма.

Произошедшее Блащак сравнил с событиями 1992 года и назвал нелегальной попыткой смены власти в стране, передает радиостанция RMF.