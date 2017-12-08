Польский кабмин ушел в отставку
Президент Польши Анджей Дуда принял отставку правительства страны во главе с премьер-министром Беатой Шидло.
Церемония состоялась в президентском дворце. Впрочем, министры будут работать до тех пор, пока не будет сформировано новое правительство.
Этим должен заняться Матеуш Моравецкий, кандидатуру которого на пост премьера предложил глава государства. Новый кабмин приступит к работе после одобрения его состава парламентом Польши, сообщает РИА «Новости».
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