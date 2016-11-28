Польские СМИ выявили нарушения в подготовке визита Качиньского в Россию

Бюро охраны польского президента Леха Качиньского допустило ряд серьезных нарушений при подготовке визита главы государства в Россию 10 апреля 2010 года.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на журнал wSieci, получивший доступ к тайной части отчета МВД Польши.

Издание утверждает, что пиротехническую проверку самолета Качиньского проводил «кладовщик после инсульта», тогда как эта процедура требует больших физических усилий. Осмотр самолета перед вылетом кинологом с собакой также был проведен не полностью, поскольку животное «было беспокойным из-за шума и поэтому были проверены не все части» лайнера.

Визиту Качиньского необходимо было присвоить уровень «среднего риска», что предполагает организацию «операции защиты» под руководством главы Бюро охраны правительства или контролирующего его работу министра. Однако бывший глава Бюро охраны правительства Мариан Яницкий согласился на понижение категории охраны президента, подчеркивает wSieci.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». Погибли все 96 человек, находившихся на борту: 88 пассажиров и восемь членов экипажа.