Польские ВВС перехватили российский самолет-разведчик
Истребители ВВС Польши перехватили российский самолет-разведчик над акваторией Балтийского моря, заявил пресс-секретарь военно-воздушных сил республики Марек Квятек.
По его словам, инцидент произошел 15 мая, однако известно о нем стало только сейчас.
Квятек также отметил, что российский самолет летел с выключенным транспондером и не отвечал на попытки наладить радиосвязь.
Польские истребители, поднявшиеся на перехват, идентифицировали российский самолет радиотехнической разведки Ил-20М, который направлялся в Калининград, пишет газета Известия.
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