Польские ВВС перехватили российский самолет-разведчик

Истребители ВВС Польши перехватили российский самолет-разведчик над акваторией Балтийского моря, заявил пресс-секретарь военно-воздушных сил республики Марек Квятек.

По его словам, инцидент произошел 15 мая, однако известно о нем стало только сейчас.

Квятек также отметил, что российский самолет летел с выключенным транспондером и не отвечал на попытки наладить радиосвязь.

Польские истребители, поднявшиеся на перехват, идентифицировали российский самолет радиотехнической разведки Ил-20М, который направлялся в Калининград, пишет газета Известия.