Польская разведка могла быть причастна к крушению самолета президента Качиньского

Четверо представителей польской внешней разведки занимались подготовкой визита президента страны Леха Качиньского в Россию, и один из них находился в самолете главы государства в момент катастрофы.

После обследования места крушения под Смоленском стало известно, что на обломках лайнера Ту-154М обнаружены следы тротила, но это никак не повлияло на ход расследования, - сообщает ФБА «Экономика сегодня» со ссылкой на польские СМИ, которые в свою очередь ссылаются на источники в спецслужбах.

По сведениям журналистов, прокуратура в данный момент отрабатывают версию теракта на борту президентского самолета.

10 апреля 2010 года Ту-154М, на борту которого находился президент Польши Лех Качиньский и многие другие высокопоставленные чиновники, направлялся на траурные мероприятия в Катынь, но разбился при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный».