Польская прокуратура проверит качество работы экспертов РФ при крушении Ту-154М

Прокурор Польши Кшиштоф Шварц на специально созванной пресс-конференции заявил журналистам, что возглавляемое им ведомство проводит проверку качества работы российских экспертов, проводивших осмотр останков жертв авиакатастрофы под Смоленском, в которой погиб президент Польши Лех Качиньский.

Шварц заявил, что проверка связана с констатацией «ложных данных российскими судмедэкспертами в их заключениях», в частности в документах якобы были описаны повреждения тел, которые позднее не были обнаружены польской стороной.

- Проверка ведется также по вопросу, касающемуся осквернения останков некоторых жертв авиакатастрофы, - цитирует прокурора Польши ТАСС.

При этом Шварц не привел никаких подтверждений своих высказываний, но отметил, что 90 процентов информации, содержащейся в российской документации, недостоверна.

В результате авиакатастрофы под Смоленском 10 апреля 2010 года погибло 96 человек, в том числе президент Польши Лех Качиньский и сопровождавшие его лица.

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События: происшествия
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