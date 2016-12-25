Польская община Львова требует от Киева экономической независимости

Польская община намерена потребовать у Киева экономической независимости для Львовской области, заявил председатель объединения поляков региона Сергей Лукьяненко.

По его словам, Львовская область на данный момент отстает в экономическом развитии от польских земель на полвека. Лукьяненко также отметил, что Польша даст жителям Львова возможность реализовать себя. При этом, по его мнению, у других регионов Украины нет никаких перспектив.

Вместе с тем, депутат Сейма Ян Жарин от партии «Право и справедливость» заявил, что Польша должна делать больше шагов навстречу своим соотечественникам, отметив, что Львов всегда был верным полякам.

Ранее русины и венгерская община Закарпатья потребовали от Киева предоставить им права на автономию, сообщает ТАСС.

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