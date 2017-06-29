Польшу напугали российско-белорусские маневры
Варшава увидела угрозу стабильности в Европе в будущих совместных военных учениях России и Белоруссии. Об этом заявил глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич.
Речь идет о российско-белорусских маневрах «Запад-2017», проведение которых намечено на сентябрь. Мачеревич высказал опасения польской стороны своему коллеге из США Джеймсу Мэттису и, по его словам, глава Пентагона согласился с этим, сообщает «Газета.ру».
Некоторое время назад белорусский министр иностранных дел Владимир Макей назвал абсурдом опасения в связи предстоящими учениями. Еще ранее президент России Владимир Путин заверил, что маневры не повлекут за собой оккупации Белоруссии.
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