Польшу напугали российско-белорусские маневры

Варшава увидела угрозу стабильности в Европе в будущих совместных военных учениях России и Белоруссии. Об этом заявил глава Минобороны Польши Антоний Мачеревич.

Речь идет о российско-белорусских маневрах «Запад-2017», проведение которых намечено на сентябрь. Мачеревич высказал опасения польской стороны своему коллеге из США Джеймсу Мэттису и, по его словам, глава Пентагона согласился с этим, сообщает «Газета.ру».

Некоторое время назад белорусский министр иностранных дел Владимир Макей назвал абсурдом опасения в связи предстоящими учениями. Еще ранее президент России Владимир Путин заверил, что маневры не повлекут за собой оккупации Белоруссии.