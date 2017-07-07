Польшу напугал союз России и Китая

Стратегический союз РФ и Китая несет угроз свободному миру. Об этом заявил глава Минобороны Польши Антони Мачеревич.

По мнению польского министра, Москва и Пекин долгое время срывали существование такого союза и демонстрировали всему миру видимость конфликта. Таким образом они старались ввести в заблуждение общественное мнение и руководство западных стран.

Теперь же Россия и Китай решили, «что нужно снять камуфляж что нужно угрожать свободному миру тем, что люди, понимающие реальность, знают давно». Так Мачеревич прокомментировал предстоящие совместные военные учения России и Китая в Балтийском море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польское телевидение.