Польшу напугал союз России и Китая
Стратегический союз РФ и Китая несет угроз свободному миру. Об этом заявил глава Минобороны Польши Антони Мачеревич.
По мнению польского министра, Москва и Пекин долгое время срывали существование такого союза и демонстрировали всему миру видимость конфликта. Таким образом они старались ввести в заблуждение общественное мнение и руководство западных стран.
Теперь же Россия и Китай решили, «что нужно снять камуфляж что нужно угрожать свободному миру тем, что люди, понимающие реальность, знают давно». Так Мачеревич прокомментировал предстоящие совместные военные учения России и Китая в Балтийском море, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на польское телевидение.
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