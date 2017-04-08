МИД Польши возмутило появление в Катыни информации о погибших красноармейцах

МИД Польши возмутило появление на стендах мемориала в Катыни данных о красноармейцах, которые погибли в польском плену в 1919 - 1921 годах.

Соответствующее заявление разместили на сайте ведомства. Польша выразила недовольство тем фактом, что при реконструкции военного комплекса информация о погибших красноармейцах была размещена на кладбище польских солдат, погибших в Катыни.

В МИД Польши отметили, что данные о погибших советских солдатах «в несколько раз превышают реальные числа, которые были подтверждены польскими и российскими историками». В ведомстве уточнили, что многие солдаты умерли в польских лагерях не из-за условий содержания, а «в результате драматической экономической ситуации, в которой оказались польские земли после длительной борьбы за независимость».

Министр культуры России Владимир Мединский в конце января заявлял о реконструкции мемориального комплекса в Катыни. Он отмечал, что планируется благоустроить места захоронения советских пленных и обновить участок захоронения русских военных.

Памятный комплекс в Катыни построен в честь польских офицеров, убитых в 1940 году в результате действий НКВД. В 1990 году Советский Союз взял на себя ответственность за гибель польских солдат. В 2012 году Европейский суд по правам человека назвал массовый расстрел польских офицеров в Катыни военным преступлением, сообщает РБК.

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Теги:
Места: Польша
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