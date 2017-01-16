МИД Польши не удовлетворил ответ посольства РФ по ситуации с крушением Ту-154

Выступая перед журналистами по итогам встречи министров иностранных дел стран Евросоюза, глава МИД Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава не удовлетворена разъяснениями, данными в связи с комментарием президента РФ Владимира Путина по теме катастрофы самолета польского лидера Леха Качиньского под Смоленском 10 апреля 2010 года.

- Мы конечно недовольны пояснениями российского посольства, поскольку они не объясняют выступления президента Путина, - цитирует Ващиковского ТАСС.

Ранее в понедельник посольство РФ в Варшаве в ответ на ноту МИД Польши сообщило на своем официальном сайте, что «в своих высказываниях по теме катастрофы президент Российской Федерации опирался на известные факты, которые соответствуют результатам и выводам расследований данного происшествия, произведенных официальными российскими и польскими комиссиями и органами».

В посольстве РФ в Польше также сообщили, что передали польской стороне записи речевых самописцев потерпевшего крушение самолета.

«Ключевые факты, упомянутые президентом РФ в своем выступлении, подтверждаются расшифровкой звукозаписи переговоров в кабине экипажа бортового самописца польского президентского самолета, при этом аутентичная звукозапись данных переговоров имеется у польской стороны», - говорится в документе.

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