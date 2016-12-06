ВС Польши отказал в экстрадиции режиссера Полански в США

Верховный суд Польши отклонил кассационную жалобу генпрокурора страны на постановление Окружного суда Кракова об отказе в экстрадиции в США режиссера Романа Полански.

Суд признал жалобу безосновательной. При этом в суде подчеркнули, что предметом разбирательства являлась именно возможность или невозможность выдачи гражданина (Полански имеет польское и французское гражданство), а не его вина или ее отсутствие, передает телеканал TVN24.

В США режиссер обвиняется в растлении несовершеннолетней. Виновным он был признан еще в 1977 году и с тех пор числится в списках, разыскиваемых Интерполом. В 2009 году Полански был арестован в Швейцарии, но затем отпущен. Швейцарские власти отказали Штатам в его выдаче. Впоследствии аналогичным образом поступили Франция и Польша.

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