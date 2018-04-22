В Польше задержаны организаторы концерта в честь рождения Гитлера
В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали двоих организаторов концерта неофашистских музыкальных команд, которые должны были выступить в честь дня рождения Гитлера.
Об этом РИА «Новости» сообщил представитель прокуратуры.
«В результате операции сотрудников Агентства внутренней безопасности два человека были задержаны. Это главные организаторы концерта неофашистских групп», - рассказал он.
В прокуратуре добавили, что концерт не состоялся. Уточняется, что около 300 сотрудников были задействованы в проведении операции. В ходе мероприятия полиция обыскала несколько помещений и автомобилей, были изъяты баннеры и флаги с неофашистской символикой.
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