В Польше задержаны организаторы концерта в честь рождения Гитлера

В Польше сотрудники Агентства внутренней безопасности задержали двоих организаторов концерта неофашистских музыкальных команд, которые должны были выступить в честь дня рождения Гитлера.

Об этом РИА «Новости» сообщил представитель прокуратуры.

«В результате операции сотрудников Агентства внутренней безопасности два человека были задержаны. Это главные организаторы концерта неофашистских групп», - рассказал он.

В прокуратуре добавили, что концерт не состоялся. Уточняется, что около 300 сотрудников были задействованы в проведении операции. В ходе мероприятия полиция обыскала несколько помещений и автомобилей, были изъяты баннеры и флаги с неофашистской символикой.