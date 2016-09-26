В Польше задержан гражданин РФ за запуск дрона вблизи госучреждения
Гражданин России задержан в Варшаве за запуск беспилотника рядом с правительственными зданиями Польши. Во время задержания россиянин сидел в автомобиле Porsche Cayenne и управлял дроном.
– Оператор задержан, летательный аппарат изъят. Ведется разбирательство, – заявили в правоохранительных органах польской столицы. Известно, что дрон летал возле зданий польского Минобороны, правительства и нескольких посольств, сообщает ТАСС.
При задержании мужчина предъявил российские документы. Его подозревают в нарушении воздушного кодекса.
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