В Польше задержан гражданин РФ за запуск дрона вблизи госучреждения

Гражданин России задержан в Варшаве за запуск беспилотника рядом с правительственными зданиями Польши. Во время задержания россиянин сидел в автомобиле Porsche Cayenne и управлял дроном.

– Оператор задержан, летательный аппарат изъят. Ведется разбирательство, – заявили в правоохранительных органах польской столицы. Известно, что дрон летал возле зданий польского Минобороны, правительства и нескольких посольств, сообщает ТАСС.

При задержании мужчина предъявил российские документы. Его подозревают в нарушении воздушного кодекса.