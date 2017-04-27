В Польше убирают памятники украинским националистам
На кладбище в селе Грушовичи вблизи города Перемышль в Польше демонтировали памятник украинским националистам (Украинской повстанческой армии).
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович пояснил, что в отличие от случаев осквернения польских памятников на Украине, в Польше сегодня разрушают открыто, легально.
Польское местное население заявило, что не боится последствий этой акции с украинской стороны, отмечает РИА Новости.
Подобные инциденты были отмечены ранее и в Украине. Во Львовской области был взорван памятник полякам, убитым эсэсовцами дивизии «Галичина» (формирование из украинцев, воевавшее на стороне нацистской Германии) в 1944 году.
Еще один акт вандализма был зафиксирован на польском кладбище на территории национального историко-мемориального заповедника «Быковнянские могилы» в Киевской области. Неизвестные нарисовали краской символику дивизии СС «Галичина» на мемориале на польском кладбище.
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