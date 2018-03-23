В Польше снесены сразу шесть памятников красноармейцам

В ряде населенных пунктов Польши демонтированы сразу шесть памятников советским воинам.

В частности, речь идет о монументах, установленных в городах Скерневице, Пулавы, Стшегоме и других. Демонтаж памятников был проведен без согласования с российской стороной. В связи с этим посол России в Польше направил ноты протеста в МИД Польши и в министерство культуры и национального наследия, сообщает РИА «Новости».

Ранее в Польше были приняты поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. В соответствии с ним в стране могут быть снесены свыше 200 памятников воинам Красной Армии, освобождавшим ее от фашистов.