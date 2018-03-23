В Польше снесены сразу шесть памятников красноармейцам
В ряде населенных пунктов Польши демонтированы сразу шесть памятников советским воинам.
В частности, речь идет о монументах, установленных в городах Скерневице, Пулавы, Стшегоме и других. Демонтаж памятников был проведен без согласования с российской стороной. В связи с этим посол России в Польше направил ноты протеста в МИД Польши и в министерство культуры и национального наследия, сообщает РИА «Новости».
Ранее в Польше были приняты поправки к закону о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя. В соответствии с ним в стране могут быть снесены свыше 200 памятников воинам Красной Армии, освобождавшим ее от фашистов.
Следующая новость Возбуждено дело по факту избиения школьника под Владимиром
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии