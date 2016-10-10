В Польше скончался режиссер Анджей Вайда

Классик польского кино Анджей Вайда скончался на 91-м году жизни.

Вайда является автором киноработ «Пепел и алмаз», «Канал», «Сибирская леди Макбет», «Бесы», «Пилат и другие». Широкую известность режиссер приобрел после фильма «Канал», который вышел в 1956 году.

В 2000 году Анджей Вайда был удостоен премии «Оскар» за выдающийся вклад в мировое кино, сообщает Российская газета. В этом году фильм Вайды также номинирован на Оскар как лучший фильм на иностранном языке.