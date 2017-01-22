В Польше произошло ДТП с участием грузовика американской армии

Около города Свидница в Лубушском воеводстве Польши произошло ДТП с участием грузовика американской армии. Из кузова автомобиля рассыпались снаряды для танков.

На дорогу вывалились боеприпасы, которые блокировали движение автотранспорта. По предварительным данным, причиной аварии стал занос. В результате грузовик вылетел с дороги, сообщает РИА "Новости".

– Двое американских солдат (водитель и пассажир) получили легкие ранения. Им оказана медицинская помощь, – сообщили в Минобороны Польши. Происшествие случилось 21 января, ликвидация последствий продолжалась до утра воскресенья.