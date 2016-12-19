Польше пригрозили лишением права голоса в Евросовете
Европарламент выразил недовольство пренебрежением Варшавой важнейшими европейскими ценностями и пригрозил ей лишением права голоса в Евросовете.
Поводом для недовольства послужили произошедшие в последние два года изменения в польском законодательстве, включая реформу Конституционного суда. По ее итогам судд утратил часть своих полномочий и, в частности, не может рассматривать обвинения в отношении главы государства.
Политологи сомневаются в том, что Польша прислушается к мнению руководства ЕС и скорректирует свое законодательство. Более вероятным эксперты считают выход страны из состава сообщества, сообщают «Народные новости».
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