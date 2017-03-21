В Польше осквернили крупнейшее кладбище советских солдат

Неизвестные совершили акт вандализма на Центральном воинском кладбище-мавзолее воинов Красной армии в Варшаве.

Злоумышленники нанесли на ступени возле скульптурной группы изображения свастики, а также красных следов на фоне флага Израиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на посольство РФ в Польше.

Об акте вандализма стало известно от местных жителей. Посольство направило в польские Минкульт и МИД ноты, потребовав устранить его последствия, найти и наказать виновных.

На кладбище в Варшаве захоронены свыше 20 тысяч советских солдат, которые погибли при освобождении страны от фашистов.