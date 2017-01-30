В Польше обнародовали имена 8500 надзирателей концлагеря Освенцим

Выступая на пресс-конференции в Кракове, глава Института национальной памяти Польши Ярослав Шарек сообщил о публикации базы данных 8500 надзирателей концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме, которые служили в разные годы с момента основания лагеря до ликвидации.

- Это исторический день. Мы начинаем реализацию большого проекта. Презентация этой базы с материалами - результат многолетнего расследования, проведенного Комиссией по расследованию преступлений против польского народа, цитирует Шарека ТАСС.

По словам главы ИНП, эта публикация является методом борьбы с появляющейся в западных СМИ формулировкой «польские лагеря смерти».

Как отметил Шарек, в ряде случаев использование этой формулировки становится «элементом ведения исторической политики против поляков».

Он пояснил также, что база данных с личными данными эсэсовцев публикуется на пяти языках.

Глава музея Аушвиц-Биркенау Петр Цивиньский напомнил, что несколько дней назад музей обратился с просьбой передавать им любые документы, связанные с надзирателями концлагеря, и выразил надежду, что сегодняшняя публикация поможет им собрать необходимые материалы, дневники и письма.

- Мы бы хотели понять их мотивацию, влияние пропаганды на принятие решений, - указал Цивиньский.

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