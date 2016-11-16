В Польше обнародовали данные экспертизы останков тела президента Качиньского
Причиной смерти президента Польши Леха Качиньского стали несовместимые с жизнью травмы головы и внутренних органов. Такие выводы сделали эксперты после проведения повторных исследований останков тела погибшего в авиакатастрофе главы государства.
Заместитель главы Генеральной прокуратуры Польши Марек Пащонек ранее пояснил, что эксгумация погибших в авиакатастрофе необходима из-за ошибок, которые якобы были обнаружены в медицинской документации. У международной группы из 14 экспертов есть четыре месяца для составления заключения по собранным образцам, - сообщает РИА «Новости» со ссылкой на радиостанцию RMF.
Качиньский погиб в авиакатастрофе под Смоленском 10 апреля 2010 года, когда направлялся на траурные мероприятия в Катынь.
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