В Польше назначат министра по смогу
В правительстве Польши появится новая должность – министр по борьбе со смогом.
Глава польского кабмина Матеуш Моравецкий намерен назначить на этот пост Петра Вожного, который сейчас является одним из его советников. Вожный будет координировать деятельность всех министерств и ведомств, так или иначе ответственных за борьбу с загрязнением воздуха, сообщает радиостанция RMF.
Смог в настоящее время представляет серьезную проблему для Польши. Причем ответственны за это не только предприятия страны, но и граждане, использующие для отопления некачественный уголь.
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