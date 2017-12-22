В Польше назначат министра по смогу

В правительстве Польши появится новая должность – министр по борьбе со смогом.

Глава польского кабмина Матеуш Моравецкий намерен назначить на этот пост Петра Вожного, который сейчас является одним из его советников. Вожный будет координировать деятельность всех министерств и ведомств, так или иначе ответственных за борьбу с загрязнением воздуха, сообщает радиостанция RMF.

Смог в настоящее время представляет серьезную проблему для Польши. Причем ответственны за это не только предприятия страны, но и граждане, использующие для отопления некачественный уголь.