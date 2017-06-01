В Польше избили группу гастарбайтеров из Украины
Порядка двадцати человек, граждан Польши, напали под Гданьском на украинских рабочих.
Зачинщики драки ворвались в дом, где проживали рабочие из Украины, применяя кулаки и бейсбольные биты.
Перед штурмом в дом толпа кидала в стены бутылки и камни, выкрикивая «Польша для поляков!», «Домой, курвы!», и прочие нецензурные выражения.
После того как на защиту рабочих встал работодатель, гражданин Польши, группа людей набросилась и на него, отмечает Life.ru.
Полиции удалось задержать семерых участников инцидента. Полицейские отмечают, что на момент задержания все подозреваемые были пьяны.
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