В Польше избили группу гастарбайтеров из Украины

Порядка двадцати человек, граждан Польши, напали под Гданьском на украинских рабочих.

Зачинщики драки ворвались в дом, где проживали рабочие из Украины, применяя кулаки и бейсбольные биты.

Перед штурмом в дом толпа кидала в стены бутылки и камни, выкрикивая «Польша для поляков!», «Домой, курвы!», и прочие нецензурные выражения.

После того как на защиту рабочих встал работодатель, гражданин Польши, группа людей набросилась и на него, отмечает Life.ru.

Полиции удалось задержать семерых участников инцидента. Полицейские отмечают, что на момент задержания все подозреваемые были пьяны.