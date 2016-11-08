Польша закупит тысячи дронов для оборонных нужд

Министерство обороны Польши намерено приобрести тысячи дронов для армии. Об этом заявил глава ведомства Антони Мачеревич.

По его словам, беспилотники могут быть применены «в любой оборонной ситуации», в которой может оказаться страна. Министр считает, что дроны повысят боеспособность Польши, позволив защититься от любой угрозы, передает РИА «Новости».

«Это оружие, дроны, это массовое оружие. Его эффективность зависит от массовости. Таким образом, мы говорим о тысячах экземпляров», - цитирует агентство Мачеревича.

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