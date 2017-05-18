Польша выступила против монополии «Газпрома» в Европе

Государственная польская нефтегазовая компания «PGNiG» обвинила российский концерн «Газпром» в нарушении антимонопольного законодательства в Европе.

Руководство польской компании передаст Еврокомиссии свои претензии и предложения 19 мая. В них, в частности, говорится о том, что «Газпром» довел ситуацию на европейском рынке газа до серьезных нарушений. И что компанию необходимо привлечь к ответственности.

Среди обвинений в адрес «Газпрома» - сегментация рынка, завышение цен на газ и их зависимость от контроля над инфраструктурой, отмечает «Комсомольская правда».

Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против «Газпрома» в сентябре 2012 года.