Польша выступила против монополии «Газпрома» в Европе
Государственная польская нефтегазовая компания «PGNiG» обвинила российский концерн «Газпром» в нарушении антимонопольного законодательства в Европе.
Руководство польской компании передаст Еврокомиссии свои претензии и предложения 19 мая. В них, в частности, говорится о том, что «Газпром» довел ситуацию на европейском рынке газа до серьезных нарушений. И что компанию необходимо привлечь к ответственности.
Среди обвинений в адрес «Газпрома» - сегментация рынка, завышение цен на газ и их зависимость от контроля над инфраструктурой, отмечает «Комсомольская правда».
Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против «Газпрома» в сентябре 2012 года.
Следующая новость В России начнут сажать «серых» коллекторов
Расширяйте круг интересов!
Мы пишем об истории, обороне, науке и многом другом. Подписывайтесь на «Русскую планету» в соцсетях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии