Польша выставила России счет за посольскую недвижимость

Около двух миллионов долларов или 7,6 миллиона злотых потребовал от России польский суд. Причиной выставления счета – незаконное использование посольством РФ недвижимости в Варшаве.

Дополнительной платой, в соответствии с решением суда, также предписывается оплатить 17,4 тысячи злотых (около 4,3 тысячи долларов) в качестве возмещение судебных издержек и 100 тысяч злотых (около 25 тысяч долларов) судебной пошлины, сообщает РИА.

Часть недвижимости посольства в Варшаве является собственностью России, остальные же несколько зданий арендуются на договорной основе. По решению польского суда, некоторые здания использовались без таких договоров.

В российском посольстве отметили, что подобные вопросы обсуждаются на двусторонних переговорах и вынесение их на рассмотрение суда необоснованно.