Польша выставила России счет за посольскую недвижимость
Около двух миллионов долларов или 7,6 миллиона злотых потребовал от России польский суд. Причиной выставления счета – незаконное использование посольством РФ недвижимости в Варшаве.
Дополнительной платой, в соответствии с решением суда, также предписывается оплатить 17,4 тысячи злотых (около 4,3 тысячи долларов) в качестве возмещение судебных издержек и 100 тысяч злотых (около 25 тысяч долларов) судебной пошлины, сообщает РИА.
Часть недвижимости посольства в Варшаве является собственностью России, остальные же несколько зданий арендуются на договорной основе. По решению польского суда, некоторые здания использовались без таких договоров.
В российском посольстве отметили, что подобные вопросы обсуждаются на двусторонних переговорах и вынесение их на рассмотрение суда необоснованно.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
сделайте жизнь интереснее!
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Комментарии