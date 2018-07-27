Польша вышла на митинги из-за политизированной судебной системы

В Варшаве демонстранты и полиция применили друг против друга слезоточивый газ во время столкновений на акции протеста по поводу изменений судебной системы Польши.

По данным полиции, в Варшаве в связи с угрозой, исходящей со стороны демонстрантов, стражи порядка использовали слезоточивый газ.

В ведомстве уточнили, что в ответ кто-то из толпы распылил газ в сторону полицейских.

В начале июля в Польше вступил в силу новый закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. При этом они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту.

Исполнительная коллегия ЕС заявила, что 13 законов, принятых польскими властями в рамках судебной реформы, предоставляют политической власти контроль над судебной, отмечает РИА Новости.

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