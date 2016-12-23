Польша улучшит отношения с РФ после выдачи обломков самолета Качиньского

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что улучшение российско-польских отношений возможно только после возвращения обломков самолета Ту-154, потерпевшего крушение под Смоленском, на борту которого находился польский президент Лех Качиньский и сопровождавшие его лица.

- Поляки хотят узнать, каковы были действительные причины катастрофы, в которой погиб президент Лех Качиньский, а также целая государственная делегация, направлявшаяся на мероприятия в Катынь. Без возвращения польской собственности (обломков) невозможно выяснение обстоятельств этой наиболее трагичной катастрофы в истории Польши. Без возвращения польского имущества и сотрудничества в выяснении причин катастрофы невозможно представить себе улучшение польско-российских отношений, — цитирует Ващиковского РИА «Новости» со ссылкой на агентство PAP.

Ранее на итоговой в 2016 году пресс-конференции президент РФ Владимир Путин заявил, что до завершения следствия на территории РФ обломки самолета польского президента не могут быть возвращены в Польшу.

Российский лидер также заявил, что лично слушал аудиозапись того, что происходило в кабине пилота за минуты до трагедии. По словам Путина, летчика заставили пойти на посадку, несмотря на его возражения.

Самолет Ту-154 потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту «Смоленск-Северный». На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни.