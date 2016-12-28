Польша требует передать ей озвученные Путиным переговоры в кабине Ту-154 Качиньского

Польское агентство печати сообщило о том, что Министерством иностранных дел страны российской стороне передана нота с требованием незамедлительно передать Польше записи переговоров в кабине пилотов разбившегося под Смоленском Ту-154М, в котором находился президент Польши Лех Качиньский.

«27 декабря посольство Польши в Москве направило ноту российской стороне. МИД Польши просит безотлагательно передать неизвестные ранее Польше фрагменты записей переговоров в кабине президентского самолета Ту-154 за несколько секунд до крушения по Смоленском в 2010 году», - цитирует сообщение ведомства ТАСС.

Как уточнили в агентстве печати, это связано с выступлением президента РФ Владимира Путина на «большой» пресс-конференции 23 декабря, в ходе которой глава государства рассказал о том, что летчику приказали посадить самолет, несмотря на его нежелание это делать.

В свою очередь посольство России в Польше назвало безосновательными требования Министерства национальной обороны республики предоставить якобы неизвестные Варшаве стенограммы из кабины разбившегося под Смоленском польского самолета Ту-154М. Соответствующее заявление распространило в среду на своем официальном сайте российское дипломатическое представительство.

«В своем комментарии насчет «смоленской» авиакатастрофы президент России предельно четко расставил все акценты. Картина трагедии в свое время была восстановлена Межгосударственным авиационным комитетом и польской Комиссией по расследованию авиационных происшествий государственной авиации. Она хорошо известна, в том числе польской стороне. В частности, не секрет, что одним из злополучных факторов стало присутствие в кабине разбившегося Ту-154М посторонних лиц, которые оказывали давление на пилотов в критический момент», - подчеркивается в заявлении.

«Нет никаких оснований для утверждений о том, что у России якобы есть какая-то новая, ранее неизвестная запись переговоров из кабины пилотов, которую польская сторона теперь запрашивает. Существуют лишь те записи, которые имелись в распоряжении и МАК, и польской Комиссии во время расследования катастрофы. Расшифровка переговоров пилотов неоднократно публиковалась как официально – с польской стороны, так и в польских средствах массовой информации. Ее легко можно найти в Интернете», - напомнило посольство.

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