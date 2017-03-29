Польша склонна считать обстрел своего генконсульства на Украине провокацией Москвы

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что обстрел из гранатометов здания генерального консульства страны в украинском Луцке может быть провокацией со стороны Москвы.

- Без сомнения, это — провокация. Вопрос следующий: кто и с какой целью? Мы знаем контекст, существует агрессия России против Украины, — цитирует РИА «Новости» выступление Солоха перед журналистами.

Вместе с тем глава БНБ Польши признал, что говорить о том, кто виноват в обстреле «можно будет после получения более детальной информации».

Украинский посол в Польше Андрей Дещица также списал происшедшее на тайных агентов российских спецслужб, которые заинтересованы в том, чтобы польская сторона перестала поддерживать Украину.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 марта неизвестные произвели несколько выстрелов из гранатомета в сторону здания генерального консульства Польши в Луцке. В результате обстрела никто не пострадал.