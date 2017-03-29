Польша склонна считать обстрел своего генконсульства на Украине провокацией Москвы

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что обстрел из гранатометов здания генерального консульства страны в украинском Луцке может быть провокацией со стороны Москвы.

- Без сомнения, это — провокация. Вопрос следующий: кто и с какой целью? Мы знаем контекст, существует агрессия России против Украины, — цитирует РИА «Новости» выступление Солоха перед журналистами.

Вместе с тем глава БНБ Польши признал, что говорить о том, кто виноват в обстреле «можно будет после получения более детальной информации».

Украинский посол в Польше Андрей Дещица также списал происшедшее на тайных агентов российских спецслужб, которые заинтересованы в том, чтобы польская сторона перестала поддерживать Украину.

Ранее сообщалось, что в ночь на 29 марта неизвестные произвели несколько выстрелов из гранатомета в сторону здания генерального консульства Польши в Луцке. В результате обстрела никто не пострадал.

Новости по теме
Теги:
События: происшествия
Следующая новость Киев призывает Высокий суд Лондона учесть «агрессию России» при решении о долге

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
80 000 подписчиков уже с нами!
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в дискуссиях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО