Польша решила променять российский газ на американский
В Варшаве намерены сократить объем закупок российского природного газа и раздумывают об импорте из США.
Если американский газ окажется слишком дорогим, то польские власти буду договариваться о закупке топлива с Норвегией и другими странами, сообщает Nation News со ссылкой на интервью ТАСС посла Польши в РФ Влодзимежа Марчиняка. Впрочем, полностью отказываться от поставок газа из России польская сторона все же не собирается, добавил он.
Варшава активно выступает против строительств газопровода «Северный поток-2», считая его угрозой энергетической безопасности всей Европы.
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