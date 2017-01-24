Польша рассекретила документ о переходе к пророссийской политике
МИД Польши обнародовал ранее секретный документ, который содержит тезисы о смены политики страны на пророссийский курс.
Документ был составлен в начале 2008 года. В нем отмечалось, что Россия стремится восстановить статус великой державы, но в то же время не придерживается прежних имперских амбиций. Кроме того, Западом она рассматривается как важный союзник в борьбе с исламским и терроризмом и источник сырья, который мог бы поддержать западную экономику.
В Варшаве полагали, что смена политического курса на пророссийский могла бы способствовать улучшению репутации Польши и стать предметом торга с Западом, сообщает издание Wiadomosci.
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