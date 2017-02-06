Польша не пустит в Европу украинцев со знаменами Бандеры

Украинские националисты во время Второй мировой войны превзошли по жестокости немцев, и сейчас им не удастся войти в Европу, исповедуя культ Степана Бандеры, заявил польский политик Ярослав Качиньский.

«Я ясно сказал президенту Порошенко, что с Бандерой они в Европу не войдут. Для меня это совершенно ясный вопрос», - цитирует ТАСС лидера правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского.

В интервью еженедельнику Do Rzeczy политик подчеркнул, что в Польше не готовы годами соглашаться на то, чтобы «на Украине формировался культ людей, которые по отношению к полякам дошли до геноцида».

В феврале-июле 1943 года украинские отряды националистов ОУН - УПА проводили акции по уничтожению польского населения Волыни. Жертвами стали около 100 тысяч человек, в основном женщины, дети и старики. Эти события получили название Волынская резня.

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