Польша призывает Трампа налаживать отношения с Россией не за ее счет
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава одобряет стремление Дональда Трампа выстраивать отношения с Россией, но при этом призывает будущего главу Белого дома делать это не за счет интересов Польши.
- Нельзя критиковать кого-то за то, что он хочет улучшить отношения с Россией. Мы соседи России и тоже хотим этого. Вот наше послание американцам: нам это нравится, но не за наш счет, - цитирует Ващиковского RT со ссылкой на AFP.
Ранее глава польского МИД неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес Москвы. В частности, он заявил, что Россия «в нарушении международных норм зашла даже дальше, чем СССР».
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