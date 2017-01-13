Польша призывает Трампа налаживать отношения с Россией не за ее счет

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил, что Варшава одобряет стремление Дональда Трампа выстраивать отношения с Россией, но при этом призывает будущего главу Белого дома делать это не за счет интересов Польши.

- Нельзя критиковать кого-то за то, что он хочет улучшить отношения с Россией. Мы соседи России и тоже хотим этого. Вот наше послание американцам: нам это нравится, но не за наш счет, - цитирует Ващиковского RT со ссылкой на AFP.

Ранее глава польского МИД неоднократно позволял себе резкие высказывания в адрес Москвы. В частности, он заявил, что Россия «в нарушении международных норм зашла даже дальше, чем СССР».