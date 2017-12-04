Польша пригрозила Украине «ответными действиями»

У Варшавы заканчивается терпение по отношению к Украине и польские власти переходят от конструктивных предложений к ответным действиям. Об этом заявил глава МИД Польши Витольд Ващиковский.

Министр пояснил, что отношения между двумя странами начали обострятся после того, как Киев закрыл въезд мэру города Перемышль Роберту Хоме, а также отказался эксгумировать останки поляков, погибших на Украине в годы Второй мировой войны.

«Мы продемонстрировали Киеву наше ангельское терпение. Мы пытались действовать конструктивно. Но в течение двух лет относительно наших предложений не было ответа или реакция была негативной», - цитирует Ващиковского РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Ранее министр пообещал, что Варшава внесет в черные списки украинцев, имеющих антипольские взгляды.