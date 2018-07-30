Польша потребовала у России долги за военный ущерб из-за СССР
Депутат сейма Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Россия должна европейской стране выплату компенсаций за так называемый ущерб от СССР.
Поводом для этого он назвал «военные потери», которые якобы нанес Польше СССР.
В качестве ориентира депутат предложил рассматривать государства Балтии, давно составившие подробные списки «ущерба».
В РФ на предложение депутата Польши отреагировали встречными инициативами и напомнили ей о ее собственных долгах, отмечает «Экономика сегодня».
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