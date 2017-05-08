Польша потребовала от РФ более 2 млн долларов за использование здания

Польский суд обязал Москву выплатить 2.3 миллиона долларов за использование дипломатического здания в Варшаве.

Указанную сумму от России требуют государственное казначейство Польши и мэрия Варшавы, которые утверждают, что Москва в 200-2015 годах использовала упомянутое здание без договора. Решение суда не окончательно и может быть обжаловано в течение двух недель, передает ТАСС со ссылкой на польские СМИ.

Ранее суд вынес решение о взыскании с РФ 7,8 миллиона долларов за использование без договора другого здания.