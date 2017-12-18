Польша потеряла МиГ-29

В центральной Польше пропал истребитель МиГ-29, состоящий на вооружении ВВС страны.

Инцидент произошел, когда самолет выполнял маневр для захода на посадку на военном аэродроме Минс-Мазовецкий – боевая машина внезапно пропала с экранов радаров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местное телевидение.

Заместитель главы Минобороны Польши Бартош Ковнацкий заявил, что пилот пропавшего истребителя катапультировался и уже найден спасателями. Летчик доставлен в госпитале. О состоянии его здоровья не сообщается.

Армия совместно с пожарными, полицией и лесниками ведет поиски пропавшего самолета.